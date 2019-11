RIO DE JANEIRO (BRASILE) – Fenomeno Gabigol. L’ex attaccante dell’Inter ha regalato al Flamengo la seconda Copa Libertadores della sua storia con una doppietta nei minuti di recupero contro il River Plate. Gli argentini erano passati in vantaggio con un gol di Borré ma il Flamengo ha ribaltato il match, vincendo la coppa, con una doppietta di Gabigol tra il 90′ ed il 92′.

L’ex attaccante dell’Inter ha pareggiato i conti con un tocco facile a porta vuota ma poi è salito in cattedra due minuti dopo quando si è fatto largo tra le maglie della difesa argentina e ha battuto il portiere avversario con un sinistro potentissimo. Il River sognava di vincere la sua seconda Copa Libertadores consecutiva, invece a fare festa sono i brasiliani grazie alle ennesime magie stagionali di Gabigol.

Con queste due reti, il bomber brasiliano è salito a quota 35 gol in 45 partite. Lo scorso anno, sempre in Brasile ma con la maglia del Santos, aveva segnato 27 gol in 53 partite. Insomma, da quando ha lasciato l’Inter è rinato visto che ha segnato la bellezza di 62 gol nelle ultime due stagioni. Numeri da far invidia al miglior Cristiano Ronaldo…

Il video da YouTube con il secondo gol di Gabigol che ha regalato la Copa Libertadores al Flamengo. Dopo la rete, ha esultato togliendosi la maglia e mostrandola al pubblico

