RIO DE JANEIRO – Show di Gabigol nel campionato brasiliano. L’ex attaccante dell’Inter, attualmente in forza al Flamengo, ha sbloccato la partita vinta contro l’Athletico Paranaense con un gol su calcio di rigore ed è diventato virale sui social network perché ha esultato stringendosi le labbra con le mani. Una esultanza davvero singolare che non si era mai vista in Brasile.

Anche grazie al gol messo a segno da Gabigol, il Flamengo ha vinto contro Athletico Paranaense con il risultato finale di 3-2. La partita era valida per il Brasilerao 2019 (ovvero il campionato brasiliano di calcio di Serie A).

Gabigol, dal flop all’Inter alla rinascita nel campionato brasiliano di calcio.

Il 30 agosto 2016, l’attaccante brasiliano passa all’Inter per circa 30 milioni di euro. Per motivi legati al fair play finanziario, la società nerazzurra lo esclude dalla lista dei calciatori utilizzabili in Europa League.

Il 25 settembre esordisce nel campionato italiano, durante la gara con il Bologna. Sempre ai felsinei, nella sfida di ritorno, realizza il suo primo gol con l’Inter portando alla vittoria per 1-0. Contro lo stesso avversario aveva fatto il suo debutto in Coppa Italia.

Durante la stagione non viene quasi mai preso in considerazione dai tre allenatori De Boer, Pioli e Vecchi, scendendo in campo solo in 10 occasioni e realizzando un solo gol nei quasi 200 minuti a sua disposizione.

Dopo questa esperienza fallimentare, Gabriel Barbosa è tornato in Brasile e ha ripreso a fare la differenza con Santos e Flamengo. Con il Santos, club che lo aveva lanciato nel calcio che conta, ha segnato la bellezza di 27 gol in 53 presenze, mentre con il Flamengo è andato in gol undici volte in 21 partite complessive.

Il video da YouTube con i migliori momenti di Flamengo-Athletico Paranaense 3-2 del Brasilerao 2019. Gabigol ha sbloccato la partita su rigore e poi ha esultato in maniera stranissima.