VIAREGGIO – Gabriele Gori nuova star del web. Il giocatore del Viareggio beach soccer ha segnato un gol pazzesco in rovesciata nel corso della partita vinta per 7-5 contro il Catania. Una rete tanto bella quanto utile ai fini del risultato finale. In molto stanno condividendo il video con la sua magia sui social network. Secondo moltissimi utenti, si tratta del gol in rovesciata più bello di sempre perché è stato realizzato da distanza proibitiva.

Tutto è iniziato con un’azione offensiva del Catania. I giocatori siciliani hanno perso palla con Gabriele Gori, che invece di avviare un contropiede della sua squadra, ha calciato di prima intenzione, in rovesciata, verso la porta avversaria.

La sua parabola magica si è insaccata a fil di palo. Il portiere avversario è stato sorpreso perché non si sarebbe mai atteso una giocata del genere. Non è stata perfetta solamente l’esecuzione, il calcio, è stata soprattutto geniale l’idea di Gabriele Gori. In pochi avrebbero pensato ad una giocata del genere a centrocampo.

La sua giocata ha ancora più valore perché è stata realizzata nel corso di uno scontro diretto al vertice tra due big del beach soccer italiano. Il campionato italiano di beach soccer è una competizione sportiva italiana riservata alle squadre di calcio da spiaggia e gestita dalla LND – Dipartimento Beach Soccer.

La Serie A, nota anche come Serie A Enel per ragioni di sponsorizzazione, prevede sedici squadre in gara per 8 eventi (1 di Coppa Italia, 6 di qualificazione alle finali ed 1 di poule scudetto) in diverse location.

Alla poule scudetto partecipano le prime 4 squadre di entrambi i raggruppamenti (sono appunto 18 le squadre, divise in due gironi nord e sud da 9 formazioni ciascuno).

Il video da YouTube con il gol in rovesciata segnato da Gabriele Gori nel corso della partita di cartello del campionato italiano di beach soccer tra il suo Viareggio ed il Catania.