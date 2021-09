Galatasaray-Lazio dove vederla in diretta tv e in streaming: orario e probabili formazioni (foto ANSA)

Galatasaray-Lazio è il match valido per la prima giornata del gruppo E di Europa League. Il fischio d’inizio della partita che si giocherà stadio Turk Telekom di Istanbul, è alle ore 18:45: ecco dove si può vedere la diretta tv e streaming di Galatasaray-Lazio e le probabili formazioni.

Dove vedere Galatasaray-Lazio in tv e in streaming

Il match Galatasaray-Lazio, con fischio d’inizio alle 18.45, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn. L’incontro sarà trasmesso anche in chiaro su Tv8. Galatasaray-Lazio sarà possibile vederla anche in streaming sia su Pc, tablet che smartphone per gli abbonati a Sky e Dazn. Invece, per chi non fosse abbonato alle piattaforme citate, sarà possibile seguire la diretta streaming sul sito di Tv8 gratuitamente.

Galatasaray-Lazio, le probabili formazioni

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt; Kutlu, Cicaldau; Feghouli, Morutan, Kerem; Dervisoglu. A disposizione: Cipe, Berk, Alpaslan, Nelsson, Omer, Taylan, Diagne, Babel, Emre, Baris Alper, Mohamed. All. Terim.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Muriqi, Zaccagni. A disposizione: Reina, Patric, Hysaj, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto, Raul Moro, Romero, Felipe Anderson, Immobile. All. Sarri.

Arbitro: Jug (Slo). Guardalinee: Zunic e Vidali. Quarto uomo: Smajc. Var: Vincic. Avar: Obrenovic.