ROMA – Il difensore Serdar Aziz del Galatasaray è stato “beccato” in vacanza alle Maldive per colpa di Instagram. Il calciatore, classe 1990 ed ex difensore del Bursaspor, gioca con il Galatasaray dal 2016: nei giorni scorsi ha saltato la sfida contro il Sivasspor a causa di un “forte mal di stomaco”, come riportato dal club turco.

Il giorno dopo si è però scoperto che era già alle Maldive insieme a sua moglie. Aziz è stato scoperto per colpa della compagna che ha pubblicato una storia su Instagram taggando il marito con geolocalizzazione inclusa: Hotel St. Regis, Maldive.

Per Sedar Aziz è stato impossibile farla franca, proprio per colpa del social network che rappresenterebbe una prova inconfutabile. La dirigenza turca è stata irremovile ed ha inserito il calciatore sulla lista dei trasferimenti. Sua moglie ha cancellato la storia dopo poco tempo ma non è servito a nulla, il danno era già stato fatto.

Aziz è tornato subito in Turchia per spiegare la situazione, la moglie è rimasta invece alle Maldive. Il difensore stava già vivendo una stagione complicata, con diversi infortuni e qualche squalifica di troppo. Ora, per via di quella che sembra una chiara bugia raccontata alla dirigenza del club, rischia di essere ceduto.