MONZA – Show di Adriano Galliani nel corso di una intervista rilasciata a Sky Sport 24.

Galliani ha parlato del calciomercato del Monza ma anche dei colpi mancati ai tempi del Milan (a partire da Cristiano Ronaldo, Totti e Del Piero…).

Le dichiarazioni rilasciate da Adriano Galliani a Sky Sport 24 sono riportate da corrieredellosport.it.

Totti? Non lo considero un rimpianto perché non ha mai voluto lasciare la Roma, lo corteggiammo ma non siamo mai stati molto vicini”.

Poi Galliani ha parlato del suo tentativo di portare al Monza sia Kakà che Zlatan Ibrahimovic.

“Ho provato a portare Kakà a Monza lo scorso anno, ci ho provato tanto ma per vicende familiari alla fine ha preferito rimanere a San Paolo.

E anche con Ibra ci siamo parlati, ma con la vicenda coronavirus non è più un pensiero.

Prima del coronavirus ero convinto che il Monza potesse arrivare in Serie A il primo luglio del 2021.

Mi auguro che questo virus terribile non cambi i nostri piani – ha spiegato Galliani in collegamento con Sky Sport 24 – Il presidente Berlusconi vuole assolutamente portare per la prima volta questa squadra in Serie A, l’unica società lombarda a non essere mai stata nel massimo campionato.

È un’operazione romantica e continuiamo ad avere questa speranza, virus permettendo”.