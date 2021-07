Gareth Southgate chi è, età, altezza, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Inghilterra, rigore sbagliato, biografia e carriera. Gareth Southgate è l’allenatore dell’Inghilterra, impegnata questa sera 7 luglio contro la Danimarca in semifinale di Euro 2020. Fischio d’inizio alle 21. La Nazionale dei Tre Leoni, passando il turno questa sera, affronterebbe l’Italia di Roberto Mancini in finale.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Gareth Southgate

Gareth Harold Southgate è nato il 3 settembre del 1970 a Watford, Inghilterra. Ha 50 anni. E’ alto 183 cm. Fa il suo esordio come calciatore a 19 anni nel Crystal Palace.

Moglie, figli, curiosità, vita privata di Gareth Southgate

Riguardo la sua vita privata non si sa molto, data la sua riservatezza. E’ sposato dal 1997 con una donna, Alison, e ha due figli.

Southgate è un grande appassionato degli sport americani. Questa sua passione si è riversata anche nel gioco della sua Inghilterra, in particolar modo per quanto riguarda gli schemi da calcio piazzato.

Il suo stile elegante, durante le partite, non è passato inosservato. L’allenatore era solito indossare un caratteristico gilet blu scuro, attraverso il quale, come riporta il Sun, ha incrementato i propri diritti d’immagine fino a 200mila sterline all’anno al termine del Mondiale di Russia 2018.

La carriera di Gareth Southgate

Southgate, da calciatore, giocava in difesa. Dopo sei stagioni nel Crystal Palace, passa all’Aston Villa. Termina la sua carriera da calciatore nel 2006, dopo aver giocato cinque anni con la maglia del Middlesbrough.

In Nazionale ha accumulato 57 presenze e ha disputato due Europei (Inghilterra ’96 e Belgio-Paesi Bassi 2000) e un Mondiale (Francia ’98). Da calciatore, uno dei momenti più iconici e drammatici della sua carriera è il rigore sbagliato in semifinale dell’Europeo del 1996 contro la Germania. Il suo errore è costato carissimo all’Inghilterra, uscita in semifinale nell’Europeo giocato in casa.

La sua carriera da allenatore inizia in concomitanza con il suo ritiro dal calcio giocato, nel 2006. Allena il Middlesbrough suscitando molte polemiche, dato che non aveva la licenza Pro UEFA, ovvero il requisito minimo per allenare un club militante in un campionato di prima fascia. Segue i corsi, conseguendo i brevetti necessari. Allena la squadra fino al 2009, non riuscendo a evitare la retrocessione del club. Viene poi esonerato.

Dopo quattro anni di inattività, nel 2013, viene nominato allenatore dell’Inghilterra Under-21. Ricopre il ruolo fino al 2016, quando viene promosso a commissario tecnico ad interim della nazionale maggiore, sostituendo il dimissionario Sam Allardyce. Viene confermato lo stesso anno con un contratto quadriennale.