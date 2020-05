Gascoigne ubriaco in campo contro Maradona: “Ero distrutto e Diego mi rispose ‘anche io'” (foto Ansa)

LONDRA (INGHILTERRA) – Aneddoto di Paul Gascoigne su Diego Armando Maradona.

Il centrocampista inglese è andato indietro nel tempo per parlare di una sua vecchia sfida al fuoriclasse argentino.

Gascoigne ha fatto riferimento all’amichevole tra la sua Lazio e il Siviglia di Maradona datata 10 novembre 1992.

La gara è terminata sul punteggio di uno a uno con reti di Pineda e dello stesso Gascoigne ma non è questa la cosa interessante del suo racconto…

Secondo “Gazza”, sia lui che Maradona erano scesi in campo ubriachi.

Le dichiarazioni dell’ex calciatore della Lazio nel corso di una intervista a “The Athletic” sono riportate da sport.sky.it.

“Ricordo di aver giocato una partita amichevole contro il Siviglia di Maradona in Spagna, dopo aver trascorso tre giorni di fila a bere a Disneyland. Nel tunnel degli spogliatoi ho detto a Diego che ero distrutto, a pezzi. Lui ha risposto: ‘Non preoccuparti, anche io'”.

Gazza è arrivato alla Lazio dopo aver giocato sette anni in Premier League tra Tottenham e Newcastle.

L’ex calciatore della Nazionale Inglese è rimasto nella Capitale per tre anni, dal 1992 al 1995.

Durante la sua esperienza romana, ha disputato 47 partite, tra campionato e coppa, segnando sei gol.

In Italia, Gascoigne non è riuscito a vincere trofei ma la sua classe non è passata inosservata.