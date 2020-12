Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando intorno all’Atalanta, il tecnico Gian Piero Gasperini potrebbe rassegnare le dimissioni dopo la sfida decisiva di Champions contro L’Ajax di questa sera. Questo perché continuano le frizioni con il capitano Papu Gomez.

L’Atalanta in questa stagione non sta andando bene come nelle precedenti, soprattutto in campionato. Segnale che qualcosa nel meccanismo si sta sfaldando dopo aver giocato uno dei calci più belli d’Italia. Il caso Gomez, sostituito alla fine del primo tempo contro il Midtjylland dopo la lite con Gasperini, continua a tenere banco.

Lo striscione dei tifosi dell’Atalanta con abbraccio Gomez-Gasperini

“Insieme abbiamo scritto la storia, uniti conquisteremo la gloria”. Così recita uno striscione appeso all’inferriata a destra del cancello d’ingresso del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sede dell’Atalanta, con la foto di un abbraccio di Gian Piero Gasperini ad Alejandro Gomez.

L’allenatore e il capitano avevano avuto un diverbio in campo e nell’intervallo della partita di Champions League contro il Midtjylland il primo dicembre scorso, quando l’argentino s’era rifiutato di allargarsi a destra. Il ‘Papu’, su decisione del tecnico, non ha preso parte alla trasferta di Udine, con partita poi rinviata per pioggia, insieme a Josip Ilicic.

Il cartellone con la foto dei due è stato sovrapposto stamattina al preesistente drappo “Sempre con te – orgogliosi di voi” presente da settimane. L’Atalanta questa sera incontrerà l’Ajax nella sesta e ultima partita del Gruppo D di Champions League. (Fonte Ansa).