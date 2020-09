Ilicic non fa più parte della rosa dell’Atalanta, lo ha annunciato Gasperini: “Miranchuk è il suo sostituto”.

Ilicic non fa più parte della rosa dell’Atalanta. Il calciatore non aveva preso parte nemmeno alla Final Eight di Champions League per problemi personali.

Per il calciatore sloveno sarebbe stato un trauma passare la quarantena da coronavirus in una città come Bergamo tra sirene di ambulanze e bare trasportate dai camion militari.

Una spiegazione sulle condizioni di salute di Ilicic è stata data tempo fa Repubblica in un articolo a firma di Franco Vanni.

“Josip Ilicic ha sofferto i mesi di lockdown a Bergamo, con la conta quotidiana dei morti, le immagini delle bare trasportate dai camion militari, la paura di fare anche le cose più semplici e la metamorfosi del contatto umano: da fonte di conforto a pericolo di contagio. Se la sua sia depressione lo possono dire solo i medici, perché di malattia si tratta e non di un semplice stato d’animo. L’Atalanta, che gli deve moltissimo, ha fatto tutto quel che poteva. I suoi compagni, la società e lo stesso Gasperini si sono spinti fino ai propri limiti in una missione troppo grande anche per loro”.

E’ di qualche ora fa, invece, la notizia dell’esclusione di Ilicic dalla rosa dell’Atalanta. Le dichiarazioni di Gasperini sono riportate dall’Ansa.

“Non voglio più sentire parlare degli ultimi quattro anni e dei record, che esistono per essere battuti. Io sono per ricominciare da zero: chi sta fermo e pensa solamente a ripetersi, alla fine torna indietro”.

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, al secondo giorno di lavoro precampionato vuole già alzare l’asticella.

Gasperini chiede rinforzi sul mercato: