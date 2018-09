FIRENZE – Scintille a fine partita sul campo tra il tecnico dell’Atalanta Gasperini e quello della Fiorentina Pioli. La squadra bergamasca è uscita sconfitta per 2-0 dopo aver a lungo dominato con il gioco il match, ma sono stati i viola a vincere grazie anche ad un rigore dubbio assegnato dall’arbitro Valeri con cui Veretout ha sbloccato il risultato prima del raddoppio in pieno recupero di Biraghi.

Proprio il penalty con cui la Fiorentina è passata in vantaggio ha scatenato le proteste dei giocatori bergamaschi e del loro allenatore che al fischio finale ha evidentemente faticato a trattenere la rabbia e la tensione per un risultato ritenuto ingiusto.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.