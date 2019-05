ROMA – Dopo il no di Antonio Conte, che è conteso tra Juventus e Inter, la Roma ha messo in pole position Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta è contento dell’interessamento della Roma ma è disposto a firmare solo a determinate condizioni. Gasperini vuole un progetto, quindi chiede un contratto almeno triennale per poter plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza. Per iniziare vuole portarsi due calciatori dall’Atalanta, il centravanti Duvan Zapata, che dovrebbe prendere il posto del partente Edin Dzeko, e Castagne, centrocampista molto duttile che può essere impiegato in diverse zone del campo.

Gasperini vuole un triennale e ampi poteri decisionali sul calciomercato.

Questi acquisti non basterebbero per strappare il sì dell’attuale tecnico dell’Atalanta. Il Gasp ha chiesto anche un portiere, facendo i nomi di Cragno e Sirigu, e altri rinforzi a centrocampo, piace molto Barella del Cagliari.

Per il resto, l’attuale tecnico dell’Atalanta sarebbe felice di ritrovare a Trigoria Cristante, centrocampista che è esploso proprio mentre era allenato da lui a Bergamo. Gasperini ha chiesto la conferma di Manolas.

In caso di partenza del greco, l’attuale mister dell’Atalanta vorrebbe un acquisto tra Mancini, calciatore che allena a Bergamo, e Armando Izzo, difensore centrale che si è messo in evidenza con la maglia del Torino.