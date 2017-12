BENEVENTO – “Fa male, era meglio una coltellata di questo gol. E’ stata una beffa, non mi sarei mai aspettato di subirlo al 94′, dal portiere avversario”. Rino Gattuto, a Sky Sport, è molto abbattuto dopo il 2-2 con il Benevento, all’esordio sulla panchina del Milan.

Ma ai suoi non fa rimproveri: “Devo solo ringraziare i ragazzi per come hanno lavorato durante la settimana. In questo momento bisogna capire cosa è successo. Ho visto che erano molto abbattuti. Siamo il Milan e dobbiamo fare di più perché così non basta”.

Gli highlights

¡El primer punto del Benevento en Serie A llega tras el gol del portero Brignoli ante el Milan en el minuto 94! pic.twitter.com/JAc19ThqHo — Jordi Cardero (@2entrenador) 3 dicembre 2017

El GOL de Kalinic vs Benevento. #BeneventoMilan 1-2 pic.twitter.com/4LdXGpe2XV — World AC Milan. (@WorldACMilan) 3 dicembre 2017

Check out this awesome video: George Puscas GOAL HD – Benevento1-1AC Milan 03.12.2017 https://t.co/GrM78VolvN — Champions League (@fotball2022) 3 dicembre 2017