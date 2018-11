ROMA – Siparietto in diretta Tv, al termine di Udinese-Milan, tra Gattuso, l’allenatore dei rossoneri, e Carolina Morace, l’allenatrice del Milan femminile.

“Quando viene a vedere i nostri allenamenti – scherza Gattuso riferendosi a Carolina Morace, presente negli studi di “Sky” – fa sempre finta, piange e io le do i fazzoletti (ride, n.d.r.). In queste 4 settimane ha cambiato modo di stare in campo, ha iniziato a palleggiare e partire dal basso. Le ho fatto i complimenti. Quando vedo le loro partite ogni tanto mi addormento, ma la sto seguendo e sono molto orgoglioso di quello che sta facendo”.

Attualmente il Milan femminile è al primo posto della Serie A. Davanti a Juventus e Frosinone. E sempre ieri il Milan femminile ha battuto 3-0 la Juventus femminile. Forse anche per questo l’allenatore del Milan ha voluto fare i complimenti a Carolina Morace.