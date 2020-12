Gattuso e il problema all’occhio, De Laurentiis: “Non vede bene, senza cortisone vede doppio”

L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha un problema all’occhio e, come spiega il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis, non riesce a vedere bene. Senza cortisone vede addirittura doppio.

Gattuso soffre infatti per una miastenia oculare, ecco perché anche domenica scorsa contro la Lazio era in panchina con un vistoso bendaggio all’occhio destro. Il Napoli ha perso le ultime due partite contro Inter e Lazio ma almeno ha riavuto il punto di penalizzazione e la possibilità di giocarsi la sfida della Juventus.

Gattuso e il problema all’occhio, le parole di De Lurentiis

“Gattuso ha un problema all’occhio a causa del quale deve prendere in continuazione il cortisone – le parole di De Laurentiis all’uscita dell’udienza dinanzi al Collegio di Garanzia del Coni -. Poiché non lo prendeva da 15 giorni vedeva addirittura doppio“.

“Abbiamo visto l’altro giorno insieme la partita della Juve e lui non riusciva a vedere bene le azioni – ha aggiunto il numero uno del Napoli -. In quelle condizioni non credo abbia alcuna responsabilità. Gattuso è un grandissimo uomo di calcio, un grande esperto e ha i cosiddetti attributi”.

Gattuso, l’occhio e il contratto

La firma del rinnovo non è ancora arrivata: piccoli dettagli hanno impedito per il momento che ci fosse la fumata bianca. “Ringrazio sempre l’allenatore per quello che ha fatto e farà. Ma adesso dobbiamo preoccuparci che riprenda la sua stabilità fisica e mentale per portare la squadra in alto”, ha aggiunto De Laurentiis in merito al contratto di Gattuso. (Fonte Fanpage).