Genoa-Atalanta 1-2 highlights, pagelle. Bertolacci-Ilicic-Masiello video gol

GENOVA – Genoa-Atalanta 1-2 – Partita valida come posticipo del campionato italiano di calcio di Serie A.

Le pagelle:

Genoa Atalanta 1-2 (1-1). Genoa (3-5-2 ): Perin 7.5, Izzo 6, Spolli 5.5 , Zukanovic 5.5, Rosi 5.5, Veloso 5, Bertolacci 7, Rigoni 5.5 (39′ st Ricci sv), Laxalt 6 (23′ st Lapadula), Taarabt 6, Pandev 5.5 (32′ st Omeonga 6).(23 Lamanna, 38 Zima, 3 Gentiletti, 4 Cofie, 13 Rossettini, 14 Biraschi,16 Galabinov, 18 Migliore, 22 Lazovic). All. Ballardini: 5.5 .

Atalanta (3-4-3): Berisha 6, Toloi 5.5 (5′ st Palomino 6.5), Caldara 6, Masiello 6.5, Hateboer 6, Cristante 6, Freuler 6.5, Spinazzola 5.5, Ilicic 6.5 (26′ st Cornelius 5.5), Gomez 6.5, Petagna 6 (9′ st De Roon 6.5). (91 Gollini, 31 Rossi, 7 Orsolini, 8 Gosens, 20 Vido,21 Castagne, 27 Kurtic, 28 Mancini, 88 Schmidt). All.: Gasperini 6.5.

Arbitro: Doveri di Roma 6. Reti: nel pt 4′ Bertolacci, 45′ Ilicic. Nel st.: 7′ Masiello. Angoli:7 a 5 per il Genoa . Recupero: 2′ e 5′. Ammoniti: Masiello, Izzo, De Roon, Pandev per gioco scorretto, Bertolacci per proteste. Var:1. Spettatori:18281 di cui paganti 704 e abbonati 17577.

** I GOL ** – 4′ pt: Pandev serve Taarabt al limite dell’area, il marocchino di prima intenzione fa proseguire il pallone per Bertolacci che dal limite batte con un sinistro preciso Berisha.

– 45′ pt.: Petagna serve Ilicic in area, controllo e diagonale sul palo più lontano per lo sloveno che batte Perin.

– 7′ st: punizione sul secondo palo di Ilicic da sinistra, Masiello si inserisce da dietro e di testa sorprende tutti battendo Perin.

Gli highlights

La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal