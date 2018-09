GENOVA – Genoa-Chievo 2-0 (1-0)- Genoa (3-4-1-2):Radu 6,5, Biraschi 6,5, Spolli 6, Criscito 6. Pereira 6, Romulo 6, Hiljemark 6(33′ st Mazzitelli 6), Lazovic 6,5( 29′ st Zukanovic 6), Pandev 6,5(11′ st Bessa 6), Kouamé 6,5, Piatek 7. (1 Marchetti, 25 Vodisek, 3 Gunter, 18 Rolon, 26 Dalmonte, 30 Sandro, 33 Lakicevic, 39 Favilli, 45 Medeiros). All.:Ballardini 6,5 .

Chievo (4-3-1-2)Sorrentino 6 , Cacciatore 5,5, Tomovic 5,5(3′ st Depaoli 5), Rossettini 5, Barba 5,5, Rigoni 5, Radovanovic 6, Hetemaj 5( 10′ st Birsa 5,5), Leris 5,5(34′ st Pellissier 5,5), Stepinski 6, Giaccherini 6. (1 Semper, 16 Seculin, 3 Tanasijevic, 10 Pucciarelli, 13 Kiyine, 20 Djordjevic, 21 Burruchaga, 44 Jaroszynski, 69 Meggiorni) All. D’Anna 5.

Arbitro: Pasqua di Tivoli 6. Reti: nel p.t. 41′ Piatek, Nel s.t. 9′ Pandev. Angoli: 7 a 4 per il Genoa. Recupero: 0′ e 6′. Ammoniti: Leris, Criscito, Kouamé, Hetemaj, Pandev, Depaoli, Rossettini per gioco scorretto, Piatek per simulazione . Var: 0. Spettatori: 18969 di cui paganti 965 e abbonati 18004 .

** I GOL ** – – 41′ pt: Lazovic lavora un buon pallone sulla fascia sinistra e serve Piatek che al limite controlla si libera di un avversari oe lascia partire un diagonale imprendibile per Sorrentino. – 9′ st: Lazovic mette in mezzo da sinsitra, la difesa del Chievo non riesce a respingere, recupera il pallone Pandev che controlla e batte Sorrentino con un preciso rasoterra.

GOAL! #Pandev with a cool strike to double the lead for @GenoaCFC. Can they hold on or can @ACChievoVerona find a few goals in the second half.#LiveOnStrive

Watch @SerieA games live on Strive: https://t.co/uoTcQuail6 pic.twitter.com/1mTxJH7BeA — Strive Sport (@StriveFootball) September 26, 2018

LEGGI ANCHE: Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A. Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A. I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.