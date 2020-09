Ansia a Napoli e paura a Torino perché il Genoa potrebbe “contagiare” il campionato. Ma per sapere chi e quanti giocatori sono positivi servono dei giorni.

Che fa il Genoa, “contagia” il campionato di Serie A? Quattordici positivi sono tanti. Non sono casi singoli messi in isolamento e via come accaduto finora. Quattordici sono una squadra intera. E la squadra intera con 11 contagiati (3 sono dello staff) ha giocato contro il Napoli domenica. Due giorni prima del match erano negativi, il giorno dopo positivi…

Ora ci saranno i tamponi a tutti i giocatori e a tutto lo staff del Napoli. Paura anche a Torino perché sabato c’è Genoa-Torino e domenica Juve-Napoli. Il rischio però è che i tamponi ai giocatori del Napoli dicano una cosa che poi in realtà potrebbe essere un’altra.

Il virus infatti non ha un contagio immediato e magari uno positivo in squadra può aver nel frattempo contagiato altri compagni. Compagni che nel frattempo hanno fatto il tampone, risultando negativi. Per questo ci vorranno dei giorni per sapere qualcosa (di definitivo?).

Si gioca, non si gioca?

Cosa accade se anche mezzo Napoli risulta positivo? Partite rinviate? E tutti gli altri positivi in Serie A? Basta davvero l’isolamento dei calciatori positivi oppure occorrono altri tipi di misure?

La regola dell’Uefa c’è, in Serie A ancora no. Mentre l’Uefa ha stabilito un tetto di 13 calciatori contagiati per portare al rinvio (non alla sconfitta a tavolino) di una partita di Coppa, in Italia invece non è stato ancora fissato un limite. Quindi al momento, in assenza di una normativa precisa, Genoa e Torino sabato alle 18 si dovrebbero giocare regolarmente. A meno che nei prossimi giorni la Lega di Serie A non decida diversamente. Il match in quel caso verrebbe spostato in infrasettimanale. Genoa “contagia” campionato quindi? Staremo a vedere… (Fonte Ansa).