GENOVA – Sorpresa clamorosa al Luigi Ferraris. La Virtus Entella, squadra di Serie C, ha eliminato il Genoa, squadra di Serie A, e si è qualificata agli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico.

L’Entella è passata in vantaggio al 20′ con un gran diagonale di destro di Icardi. Il Genoa ha impattato il match al 27′ con un rigore assegnato per un fallo di Ardizzone e trasformato da Piatek. L’Entella è tornata in vantaggio all’83’ con una botta di destro di Icardi ma il Genoa ha portato la partita ai supplementari grazie al rigore assegnato per fallo di Mota e trasformato da Piatek all’86’. Il Genoa si è portato in vantaggio per la prima volta grazie a un rigore assegnato per un fallo su Pandev e trasformato da Lapadula al 110′ ma l’Entella ha pareggiato i conti all’ultimo assalto, al 123′, con un colpo di testa di Adorjan.

Ai calci di rigore, l’Entella ha fatto festa grazie agli errori di Bessa e Lapadula (fischiato dai tifosi del Genoa per la sua esultanza polemica dopo il gol nel corso dei tempi supplementari).

Gli ottavi si giocheranno il 13 gennaio. Ecco il tabellone provvisorio:

Milan-Sampdoria

Napoli-Sassuolo

Lazio-Novara

Inter-Benevento

Fiorentina contro la vincente di Torino-Sud Tirol

Roma-Entella

Juventus-Bologna

Atalanta-Cagliari

