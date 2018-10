GENOVA – Enrico Preziosi ha esonerato Davide Ballardini, al suo posto è stato richiamato Ivan Juric, l’ex tecnico al quale proprio Ballardini era subentrato la scorsa stagione. Juric era ancora sotto contratto con il Genoa.

La decisione è stata presa dopo la sconfitta interna domenica scorsa col Parma. Già nel dopo partita l’imprenditore campano aveva pesantemente accusato il tecnico ravennate per errori commessi nella gestione della partita.

Il tecnico romagnolo lascia il Genoa a 12 punti in sette gare (deve recuperare la partita con il Milan non giocata alla prima giornata per il crollo di ponte Morandi). Alla ripresa del campionato Juric dovrà subito affrontare l’ostacolo più duro, la Juventus di Cristiano Ronaldo.