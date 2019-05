Genoa, Gattuso è il sogno dei tifosi. Su di lui anche la Roma

GENOVA – Ieri un comunicato del Milan ha annunciato la rescissione consensuale del contratto di Rino Gattuso. L’allenatore ha rassegnato le sue dimissioni, rinunciando agli altri due anni di contratto. Dopo un anno e mezzo sulla panchina dei rossoneri, Ringhio ha deciso di lasciare Milanello e fare largo sulla panchina ad un nuovo tecnico.

Il nome dell’allenatore è diventato subito uno dei più gettonati sul mercato ed è stato accostato per il futuro a numerosi club, italiani ed esteri: tra questi, anche la Roma.

Genoa, i tifosi sognano Rino Gattuso sulla panchina dei rossoblù.

Se le società lo cercano, ci sono anche i tifosi a chiedere di avere l’ex campione del mondo sulla panchina. E’ il caso dei tifosi del Genoa hanno chiesto ufficialmente a Ringhio di allenare il Grifone il prossimo anno. L’idea è stata sostenuta anche tramite i social, con i tifosi rossoblù che hanno deciso di utilizzare l’hashtag #ringhiotogenoa.

Gli utenti hanno espresso la loro soddisfazione per un futuro di Gattuso sulla panchina del club: “Mi è sempre piaciuto come giocatore… come Mister lo trovo top!! Ringhio vieni a Zena sei l’uomo giusto!”.

Gattuso sarebbe un profilo di rilievo per risollevare il club di Preziosi, il quale arriva da una stagione molto difficile. I rossoblù hanno strappato la salvezza solo all’ultima giornata, con il pareggio 0-0 con la Fiorentina.

Il risultato ha suscitato numerose polemiche, scatenando le critiche degli appassionati di calcio riguardo l’ipotesi di un “biscotto” tra le due squadre (fonte AGI).