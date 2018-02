Genoa-Inter 2-0 highlights, pagelle: Pandev video gol. Ranocchia autogol

GENOVA, STADIO LUIGI FERRARIS ‘MARASSI’ – Genoa-Inter 2-0 – Anticipo del campionato italiano di calcio di Serie A.

Genoa-Inter 2-0 (1-0). Genoa (3-5-2): Perin 7; Rossettini 6, Spolli 7, Zukanovic 6.5, Rosi 6, Bessa 6.5 (11′ st Omeonga 6.5), Bertolacci 7, Hiljemark 6.5, Laxalt 6.5, Pandev 7 (35′ st Lazovic 6), Galabinov 6.5 (32′ st Lapadula 6) (23 Lamanna, 38 Zima, 4 Cofie, 17 El Yamiq, 18 Migliore, 30 Rigoni, 32 Pereira, 45 Medeiros) All.: Ballardini 7.

Inter (4-2-3-1): Handanovic 6, Cancelo 6, Skriniar 5, Ranocchia 5, D’Ambrosio 5, Gagliardini 5.5, Vecino 5.5 (17′ st Rafinha 6), Candreva 6.5 (32′ st Pinamonti 5.5), Borja Valero 6 (31′ st Brozovic 5), Karamoh 6, Eder 5.5 (27 Padelli, 89 Pissardo, 2 Lopez, 21 Santon, 29 Dalbert, 63 Emmers, 98 Lombardoni). All.: Spalletti 5.

Arbitro: Fabbri di Ravenna 5. Reti: nel pt, 45′ Ranocchia (aut); nel st, 14′ Pandev. Angoli: 10 a 8 per il Genoa. Recupero: 0′ e 4′. Ammoniti: Ranocchia per gioco falloso. Var: 0. Spettatori: 22.629 di cui paganti 5052 e abbonati 17577.

++ I GOL ++ – 45′ pt: cross teso di Zukanovic, rinvio di Skriniar che colpisce Ranocchia sul ginocchio e il pallone entra in porta. – 14′ st: Laxalt da fuori area prova il tiro, il pallone colpisce Pandev che controlla in area e batte Handanovic.

GOOOAAAAALLLLL!!! Inter couldn’t score that OWN GOAL even if they tried. #Genoa take the lead through a #Skriniar assisted #Ranocchia own goal. 1-0 | 45′ #GenoaInterpic.twitter.com/WR50fF5yae

— SerieAchannel (@SerieAchannel) 17 febbraio 2018