ROMA – La Serie A è in campo per il turno infrasettimanale valido per la trentesima giornata del campionato italiano di calcio. Negli anticipo del martedì, la Juventus ha vinto 2-0 sul campo del Cagliari grazie alle marcatura di Leonardo Bonucci e di Moise Kean. L’attaccante bianconero ha esultato in maniera polemica contro i tifosi del Cagliari che gli avevano rivolto dei buu razzisti. Il millennial azzurro ha ricevuto messaggi di solidarietà da molti calciatori famosi. Tra loro, Balotelli e Sterling se la sono presa con Bonucci che aveva affermato che le responsabilità per quello che era accaduto erano da dividere in parti uguali tra Kean ed i tifosi del Cagliari che lo avevano insultato.

Nell’altro anticipo del martedì, il Milan non ha scacciato la crisi. I rossoneri non sono riusciti a ripartire dopo le sconfitte nel derby e contro la Sampdoria. Kevin Lasagna ha risposto a Piatek nell’1-1 finale tra Milan ed Udinese a San Siro. Oltre al danno la beffa, i rossoneri hanno perso per infortunio Paqueta e Donnarumma. Entrambi salteranno il big match del prossimo turno contro la Juventus. Donnarumma dovrebbe rientrare dopo un mese di stop, mentre lo stop di Paqueta dovrebbe essere più lungo ma i rossoneri cercheranno di recuperarlo prima della fine del campionato.

Serie A in campo, gli aggiornamenti live.