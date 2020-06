GENOVA – Serie A, Genoa-Juventus 0-2, gol: Dybala 50′ e Cristiano Ronaldo al 55′ (partita in corso).

La Juventus deve rispondere alla vittoria della Lazio sul campo del Torino. La prima occasione da gol è stata creata da Bernardeschi. Il suo tiro è stato respinto con i piedi da Perin al 12′.

Due minuti dopo, al 14′, Cristiano Ronaldo ha fatto partire un bolide che è stato respinto con i pugni da Perin. Sempre e solo Cr7. Il suo tiro dal limite dell’area di rigore, al 17′, è stato bloccato in due tempi dal portiere del Genoa.

Al 35′, la Juventus ha cercato il gol per vie aeree. Il colpo di testa di Rabiot è stato bloccato a terra, con bravura, da Perin. L’ultima occasione da gol del primo tempo è stata creata dalla Juventus.

Il tiro potente di Cristiano Ronaldo è stato deviato in calcio d’angolo da Perin. La Juve ha dominato durante il primo tempo ma il risultato è ancora fermo sullo zero a zero.

Juventus in vantaggio ad inizio ripresa. Dybala ha superato in dribbling Behrami e ha segnato con il sinistro, a fil di palo, prima che Masiello riuscisse ad intervenire in scivolata.

Cinque minuti dopo, al 55′, Cristiano Ronaldo ha chiuso la partita con una sassata di destro da fuori area di rigore. I calciatori del Genoa hanno commesso l’errore di lasciarlo calciare indisturbato.