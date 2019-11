GENOVA – Brutta tegola per il Genoa e per il giocatore: manca ancora la nota ufficiale della società rossoblù, ma gli accertamenti ai quali è stato sottoposto questa mattina Christian Kouamé avrebbero evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Per il giovane bomber della Costa d’Avorio si parla di uno stop di molti mesi.

A inizio della prossima settimana potrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico. Kouamé si è fatto male in Egitto, dove stava partecipando alla Coppa delle Nazioni africane della categoria Under 23.

Kouame ha voluto affrontare questo brutto infortunio con il seguente post pubblicato su Instagram: “Sono sempre stato abituato ad affrontare tutto con il sorriso.

I momenti belli, quelli da ricordare, ma anche quelli più brutti e difficili, proprio come questo.

Non ci voleva, è vero.

Ma io sono fatto così, rispondo a questo infortunio proprio con un sorriso, iniziando già a contare i giorni, e con una voglia matta di tornare. Più forte di prima! 😊✌🏾💪🏾 Grazie per i tanti messaggi, un abbraccio. Christian 🙏🏾🔴🔵” (fonti Ansa e Instagram).