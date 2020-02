GENOVA – La Lazio è l’anti Juventus. I biancocelesti sono stati eliminati dalle coppe e possono preparare ogni partita di campionato nel migliore dei modi. Questo è il piccolo grande vantaggio che hanno nei confronti della Juventus che però ha una rosa più profonda.

Oggi la Lazio ha giocato bene a Genova e ha vinto con merito per 3-2 ma, come emerge dal risultato finale, ha concesso più del solito agli avversari perché ha pagato a caro prezzo l’assenza per infortunio della sua colonna difensiva Francesco Acerbi. La vittoria permette alla Lazio di tornare a meno uno dalla Juventus mentre condanna il Genoa alla zona retrocessione.

La Lazio è passata in vantaggio al primo affondo. Marusic si è infilato tra i due difensori centrali del Genoa e ha battuto Perin con un tocco imparabile. Poi il Genoa ha colpito il palo con Favilli e ha subito la rete del 0-2 con il solito Ciro Immobile (salito a 27 gol in campionato).

Quando sembrava tutto finito, il Genoa è tornato in partita grazie ad un eurogol di Cassata che ha trovato l’incrocio dei pali con una girata al volo con il destro. Poco dopo, la Lazio ha segnato il terzo gol con una grande punizione di Cataldi e ha incassato il 2-3 su calcio di rigore.

Criscito non ha sbagliato dagli undici metri. Nei minuti finali, il Genoa si è riversato nell’area di rigore della Lazio ma non è riuscito a trovare il pareggio. I rossoblù sono comunque usciti tra gli applausi dei tifosi di casa.

Il tabellino di Genoa-Lazio 2-3.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen (13′ st Iago Falque), Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Sanabria (29′ st Destro), Favilli (13′ st Pandev). A disp.: Ichazo, Marchetti, Zapata, Barreca, Goldaniga, Jagello, Rovella, Eriksson. All.: Davide Nicola.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, S. Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva (9′ st Cataldi), Alberto, Jony (17′ st Lazzari); Immobile, Caicedo (9′ st Correa). A disp.: Proto, Guerrieri, Acerbi, Bastos, A. Anderson, Parolo, Minala, Lukaku, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Maresca di Napoli

MARCATORI: 2′ pt Marusic (L), 6′ st Immobile (L), 12′ st Cassata (G), 26′ st Cataldi (L), 45′ st Criscito (G, su rig.)

NOTE: Ammoniti: Masiello, Soumahoro (G); Leiva, Strakosha (L). Recupero: 5′ st.