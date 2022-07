Genoa-Lazio, dove vedere l’amichevole in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Il giro di amichevoli estive per la Lazio di Maurizio Sarri ha portato per il momento solo vittorie (21-0 contro l’Auronzo, 5-0 contro il Dekani, 3-1 contro la Triestina e 4-0 contro il Primorje). La quinta amichevole precampionato in programma per i biancocelesti è quella più impegnativa contro il Genoa, in una partita che ha il sapore della Serie A nonostante la retrocessione dei rossoblù. Il Genoa, nel campionato che sta per iniziare, tenterà di risalire immediatamente nella massima serie e giocherà la prima partita di Serie B contro il Venezia, altra squadra retrocessa nello scorso campionato. Genoa-Lazio dove vederla.

Genoa-Lazio, orario e dove vederla in diretta streaming

La partita della Lazio contro il Genoa si gioca in Germania, allo Sportzentrum Brandstätt di Grassau il 27 luglio, fischio d’inizio alle 17. E’ possibile vedere la partita in diretta tv su Dazn per gli abbonati e su Helbiz Live, scaricando l’app senza alcun tipo di abbonamento.

Genoa-Lazio: le probabili formazioni

GENOA (4-2-2-2): Martinez; Hefti, Vogliacco, Bani, Pajac; Frendrup, Badelj; Portanova, Gudmundsson; Ekuban, Coda.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.