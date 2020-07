Con Spal e Brescia praticamente in Serie B, l’ultimo posto utile per restare in Serie A se lo giocano Genoa e Lecce. Al momento i rossoblù hanno 4 punti di vantaggio sui salentini.

Colpo salvezza del Genoa nello ‘spareggio salvezza’ contro il Lecce. I padroni di casa si sono imposti grazie al gol di Sanabria e all’autogol di Gabriel su un tiro dalla distanza di Jagiello. I salentini hanno segnato la rete della bandiera con Mancosu e hanno fallito un calcio di rigore sempre con il loro attaccante.

Grazie a questa vittoria, il Genoa si è portato a più quattro sul Lecce a quattro giornate dal termine del campionato. Una vittoria che ha il sapore della salvezza.

Andiamo ad analizzare il calendario delle due squadre in corsa per l’ultimo posto salvezza da qui alla fine del campionato.

La 35esima giornata presenta le seguenti sfide. Il Genoa è impegnata nel derby contro la Sampdoria. I blucerchiati hanno conquistato la salvezza matematica vincendo contro il Parma ma faranno ugualmente di tutto per trionfare nel derby.

Qualche anno fa, il Genoa contribuì in maniera determinante alla retrocessione della Sampdoria (il derby venne vinto dai rossoblù all’ultimo istante con una rete di Boselli). I blucerchiati proveranno a vendicarsi.

Il Lecce, invece, ospiterà un Brescia che è praticamente già in Serie B. In caso di sconfitta contro i salentini, i lombardi verrebbero condannati alla serie cadetta matematicamente. In ogni caso è solo una questione di tempo.

La 36esima giornata è un turno, almeno sulla carta, più difficile per il Genoa.

Infatti i rossoblù dovranno affrontare l’Inter, squadra che è ancora in corsa per lo scudetto, invece i salentini giocheranno contro un Bologna che non ha più nulla da chiedere a questo campionato perché è già salvo ma non può raggiungere la qualificazione in Europa League.

La 37esima giornata presenta partite molto simili. Nel senso che sia Lecce che Genoa andranno ad affrontare avversarie che non hanno più obiettivi.

Il Lecce andrà sul campo di una Udinese già salva, mentre il Genoa giocherà a Reggio Emilia contro un Sassuolo più che tranquillo.

Genoa-Verona e Lecce-Parma chiudono il campionato. Anche in questo caso, le due squadre in lotta per non retrocedere affrontano avversarie che non hanno più obiettivi per questo campionato.