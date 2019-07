GENOVA – Rivoluzione in campo ma anche dietro alle scrivanie in casa Genoa. Dopo la nomina del nuovo allenatore Aurelio Andreazzoli e l’addio del direttore generale Giorgio Perinetti la società rossoblù ha annunciato alcune nuove nomine.

Confermate le due cariche più alte, Enrico Preziosi come presidente e Alessandro Zarbano in qualità di ad, è stata ufficializzata anche la nomina di Stefano Capozucca, responsabile dell’area sportiva oltre che direttore sportivo. Nuovo incarico invece per Flavio Riciardella, già responsabile amministrativo, che è stato nominato direttore generale corporate. A completare i quadri dirigenziali il consigliere di amministrazione e segretario generale Diodato Abagnara.

Visite mediche questa mattina per l’esterno Antonio Barreca che arriva al Genoa in prestito con diritto di riscatto.

Già inseguito a lungo a gennaio scorso l’ex giocatore del Torino, 24 anni, è reduce da una stagione poco brillante divisa tra i francesi del Monaco e gli inglesi del Newcastle.

Barreca si va così ad aggiungere agli altri acquisti già ufficializzati in questi primi giorni di mercato: Pinamonti, Jaroszynski, Zapata e Gumus (fonte Ansa).

Il Genoa è veramente scatenato sul calciomercato. Barreca è uno dei calciatori italiani più forti in prospettiva futura. Non a caso, dopo le ottime prestazioni con la maglia del Torino in Serie A, era stato acquistato da un club importante come il Monaco.

In Ligue 1 ha fatto fatica ed il Monaco ha deciso di girarlo in prestito al Newcastle. Anche in Inghilterra, Barreca non è riuscito ad ambientarsi e di conseguenza non è riuscito a mostrare il suo talento. Per questo motivo, Barreca ha deciso di tornare in Italia e da questo punto di vista il Genoa potrebbe essere il club ideale per tornare ai suoi vecchi livelli.

Un altro colpaccio, è quello di Pinamonti. Parliamo di un attaccante fortissimo che ha disputato un Mondiale Under 20 straordinario.