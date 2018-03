GENOVA, STADIO LUIGI FERRARIS ‘MARASSI’ – Var protagonista del primo posticipo di Serie A tra il Genoa e il Milan. Al 53′, sul risultato di zero a zero, l’arbitro ha utilizzato la tecnologia per prendere una decisione sulla rete appena siglata da Luca Rigoni.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore del Genoa, Luca Rigoni ha saltato più in alto di tutti e ha messo il pallone alle spalle di Gigio Donnarumma con un bel colpo di testa. Dopo aver visualizzato il var, l’arbitro ha capito che Rigoni ha insaccato da posizione di fuorigioco e quindi ha annullato il gol al Genoa.

Il Var continua ad essere protagonista dopo aver annullato il gol di Giacomo Bonaventura nel primo tempo per un fuorigioco sugli sviluppi di un colpo di testa di Calhanoglu.

Il video.