GENOVA, STADIO LUIGI FERRARIS – Genoa-Napoli 1-1, gol: Kouamé 20′, Fabian Ruiz 61′. Partita valida come anticipo del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A.

61′ Pareggio del Napoli. Assist con il tacco di Dries Mertens a liberare Fabian Ruiz. Lo spagnolo non sbaglia davanti a Radu.

59′ La gara è ripresa dopo una interruzione di circa dieci minuti. La situazione è tornata alla normalità perché ha smesso di piovere.

58′ Genoa-Napoli sospesa per il nubifragio che si sta abbattendo sulla città di Genova.

Genoa-Napoli is being played in preposterous conditions pic.twitter.com/AxYOjlTbDj — Saturdays on Couch (@SaturdayOnCouch) 10 novembre 2018

20′ Gol del Genoa. Cross dalla destra di Romulo e stacco perfetto di Kouamé che ha preso il tempo a Hysaj e ha insaccato da due passi facendo esplodere la gioia dei tifosi rossoblù.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Bessa, Veloso, Hiljemark, Lazovic; Kouamé, Piatek. All: Juric Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik. All: Ancelotti

