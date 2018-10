Genoa-Parma streaming DAZN e diretta tv, dove vedere Serie A: orario e data

GENOVA, STADIO LUIGI FERRARIS ‘MARASSI’ – Genoa-Parma si giocherà domenica 7 ottobre alle ore 12.30 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. DOVE VEDERE GENOA-PARMA IN TV E STREAMING.

La partita Genoa-Parma sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN. Genoa-Parma potrà essere vista dagli abbonati di Dazn su diversi dispositivi: smart tv, cellulari, tablet e pc.

GENOA (3-4-1-2): Radu; Spolli, Zukanovic, Criscito; Romulo, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Pandev; Kouamé, Piatek.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; L. Rigoni, Stulac, Barillà; Siligardi, Ceravolo, Di Gaudio.

Commentiamo le probabili formazioni del lunch match di Serie A. Il Genoa dovrebbe puntare sul bomber Piatek, capocannoniere della Serie A, alle sue spalle dovrebbero giocare Pandev, Lazovic e Kouamé. Il Parma dovrebbe schierare un tridente con Ceravolo, Di Gaudio e Siligardi.

Serie A, ottava giornata del campionato italiano di calcio. Il programma completo con tutte le partite.

Giornata 8 05.10. 20:30 Torino Frosinone 06.10. 15:00 Cagliari Bologna 06.10. 18:00 Udinese Juventus 06.10. 20:30 Empoli Roma 07.10. 12:30 Genoa Parma 07.10. 15:00 Atalanta Sampdoria 07.10. 15:00 Lazio Fiorentina 07.10. 15:00 Milan Chievo 07.10. 18:00 Napoli Sassuolo 07.10. 20:30 Spal Inter

LEGGI ANCHE: Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A. Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A. I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

👀 Davanti al DG #Perinetti, e al DS #Donatelli, la preparazione ha virato decisamente verso il match con i ducali. 🔴🔵

Terminata la fase di riscaldamento, mister #Ballardini si è fatto consegnare il comando delle operazioni. 💪 Clicca qui ➡️ https://t.co/OlmgbDgtMe pic.twitter.com/0UBNx30AzK — Genoa CFC (@GenoaCFC) 4 ottobre 2018

🎥 È online su #GenoaChannel il videoracconto della conferenza stampa di presentazione della partnership tra 🔴🔵 Genoa e 🍺 @Birra_Peroni. 👀 Per guardarlo clicca qui ➡️ https://t.co/KtXeH0mQ4m pic.twitter.com/aKS4daRoiv — Genoa CFC (@GenoaCFC) 4 ottobre 2018