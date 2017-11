ROMA – Un pomeriggio di ordinaria follia per Daniele De Rossi durante Genoa-Roma. Il capitano della Roma ha dato una manata a Gianluca Lapadula, poi è caduto a terra simulando di aver ricevuto un colpo.

L’arbitro Giacomelli si è accorto subito della gravità della situazione ma prima di prendere una decisione si è recato a bordo campo per consultare il var.

A questo punto De Rossi ha cercato di distogliere l’arbitro dal suo intento e gli ha detto: “Non fare il matto…”.

Nonostante “l’avvertimento” del calciatore giallorosso, Giacomelli ha consultato il var e ha deciso di assegnare il calcio di rigore al Genoa e di mostrare il cartellino rosso a Daniele De Rossi.

Al momento del “fattaccio”, la Roma era in vantaggio con un gol di El Shaarawy. Grazie a questa “bravata” del suo capitano, la Roma ha gettato all’aria tre punti e il Genoa ha pareggiato su calcio di rigore con Gianluca Lapadula.

Le scuse di Daniele De Rossi

“L’episodio mi lascia dispiaciutissimo, c’è poco da dire. Ho provato a tenerlo, a bloccarlo. Le immagini sono brutte”. Daniele De Rossi non cerca scuse dopo il ‘rosso’ rimediato a Marassi per il ‘ceffone’ a Lapadula. “Con la Lazio con Parolo e Bastos ce l’eravamo dati di santa ragione e mi ero ripromesso di stare più attento – le sue parole a Roma Tv -. Ho trovato quello che si è buttato ed è andata così. Chiedo scusa ai compagni, al mister e ai tifosi. Ripartiremo”.

Il perdono di Gianluca Lapadula

“A volte in campo l’adrenalina ti offusca il cervello, anche se sono cose che in campo succedono. Per me era rigore netto, ma tra me e Daniele non è successo niente”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport l’attaccante del Genoa Gianluca Lapadula, che ha subito il fallo in area costato l’espulsione al centrocampista della Roma e un rigore a favore dei rossoblù.

La follia di De Rossi: manata a Lapadula, cartellino rosso e rigore per il Genoa

La faute de De Rossi synonyme de rouge et penalty pour le Genoa pic.twitter.com/MA1H3NHTpL — Genoa France (@GenoaFrance) 26 novembre 2017

Video, De Rossi a Giacomelli: “Non fare il matto…”

#DeRossi all’arbitro che torna in campo dopo aver consultato il Var: “dai non fare il matto”. #GenoaRoma pic.twitter.com/GwVbyYefww — Alessia N⚽️velli (@Alessia_Nov) 26 novembre 2017

I social non perdonano De Rossi

Schiaffo di De Rossi a Lapadula: rigore e rosso per il romanista#GenoaRoma pic.twitter.com/DWRppf0fJc — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 26 novembre 2017

Rivediamo lo scontro De Rossi Lapadula pic.twitter.com/58qyu5HG9O — ToDa (@toda22) 26 novembre 2017