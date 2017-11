GENOVA – Episodio chiave al 70′ di Genoa-Roma. Sul punteggio di 1-0 in favore dei giallorossi, con un gran gol di El Shaarawy, Daniele De Rossi si è reso protagonista di una scorrettezza che ha regalato il pareggio al Genoa e ha lasciato in dieci uomini la sua squadra.

De Rossi ha colpito Lapadula con una manata, è stato espulso ed è stato concesso un calcio di rigore in favore del Genoa grazie all’utilizzo del var.

L’arbitro Giacomelli ha chiesto l’ausilio della tecnologia per prendere una decisione corretta.

GOOOOOAAAAAALLL!!!! #DeRossi with an epic meltdown, slaps #Lapadula, gets RED CARDED, penalty for #Genoa and Lapadula SCORESSS!!! 1-1 | 70′ #GenoaRomapic.twitter.com/sy5OC7z1t6

— Lega Serie A (@SerieAchannel) 26 novembre 2017