ROMA – Fine di un incubo per Patrik Schick. Il calciatore della Repubblica Ceca è tornato nella lista dei convocati della Roma dopo una lunga assenza dal campo per infortunio. La sua unica presenza in campo risale al 16 settembre quando entrò in campo nell’ultimo quarto d’ora del match vinto per 3 a 0 contro il Verona.

La presenza di Schick è stata confermata da Eusebio Di Francesco in conferenza stampa: “Sarà convocato, si è allenato con la squadra senza sentire fastidio. Non so quanti minuti ha nelle gambe, sicuramente non partirà dall’inizio ma sarà a disposizione e ne siamo felici”.

“Siamo cresciuti ma dobbiamo fare ancora meglio perché possiamo farlo”. Eusebio Di Francesco non si accontenta e chiede alla Roma un altro salto di qualità per continuare a recitare un ruolo da protagonista in campionato.

“Dobbiamo migliorare dal punto di vista mentale alcuni aspetti e sono convinto che ci potremo togliere ancora tante soddisfazioni a partire da domani in cui voglio una Roma cattiva, determinata, che col Genoa vuole prendersi i tre punti. Non sarà facile ma voglio questa mentalità” aggiunge il tecnico abruzzese anticipando alla vigilia della trasferta di Marassi alcune scelte di formazione:

“Strootman sarà titolare, e lo stesso vale per Kolarov e Dzeko. Lui in crisi? Magari non è stato brillantissimo con l’Atletico Madrid ma sono convinto che tornerà al gol, mi auguro già da domani”.