George Floyd, Boateng parla di razzismo: “La polizia mi ferma in macchina senza motivo” (foto Ansa)

ISTANBUL (TURCHIA) – Anche Kevin Prince Boateng si iscrive al dibattito sulla morte di George Floyd per mano di un poliziotto di Minneapolis.

In realtà l’ex calciatore del Milan, che adesso gioca a Istanbul con il Besiktas, si batte da anni contro il razzismo.

Nel corso di una intervista a Sky Sports ha svelato di subire lo stesso trattamento riservato a molti afroamericani negli Stati Uniti.

Non bisogna essere ipocriti, in diversi stati degli Stati Uniti, dove Trump ha una maggioranza schiacciante, la polizia ferma unicamente persone di colore.

Non solo, questi poliziotti provocano gli afroamericani che hanno fermato in cerca di una loro reazione per incriminarli.

Esperienze del genere sono capitate anche a Boateng.

Le dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore del Barcellona sono riportate da goal.com.