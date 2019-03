Georgia, alligatore gigante interrompe partita di golf. VIDEO

GEORGIA – Una partita di golf in Georgia è stata interrotta per un motivo davvero singolare. Durante un match disputato di golf amatoriale disputato presso il “The Club a Savannah Harbor”, c’è stata una invasione di campo che ha lasciato tutti a bocca aperta. La partita di golf è stata interrotta per una invasione di un alligatore. Non un semplice alligatore ma un esemplare gigante.

Georgia, alligatore gigante si materializza durante partita di golf

L’alligatore si è materializzato improvvisamente sul green del campo da golf, è stato protagonista di una passeggiata che è terminata solamente nel laghetto vicino. L’episodio è stato immortalato e narrato da Ed Vance dell’agenzia Reuters.

“Non è poi così raro qui avvistare un alligatore, ma questo era davvero enorme” “Per ogni passo che faceva si sentiva il ‘tonfo’, per certi versi l’esperienza è stata anche divertente”.

Ed Vance si è divertito perché è uscito sano e salvo da questa esperienza, così come i partecipanti alla partita di golf, ma al momento della comparsa dell’enorme alligatore, è sceso il terrore sul The Club a Savannah Harbor. Ed Vance e i giocatori di golf sono rimasti immobili e per questo motivo non sono stati notati dall’alligatore. Stessa tecnica che si utilizza con gli squali.

Il video sull’invasione di campo dell’alligatore dal profilo Facebook ufficiale di Ed Vance.