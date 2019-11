SIVIGLIA (SPAGNA) – Georgina furiosa con Cristiano Ronaldo. La Rodriguez ha accompagnato Cr7 a Siviglia ed insieme hanno partecipato agli MTV Europe Awards. Gli MTV Europe Music Awards, in sigla EMAs o EMA, sono una manifestazione organizzata dall’emittente televisiva MTV, dove vengono premiati i cantanti e le canzoni più popolari in Europa. L’armonia tra Cr7 e Georgina è stata spezzata da Rita Pereira, ex fidanzata del fuoriclasse portoghese.

Cristiano Ronaldo e Rita Pereira non si vedevano da diverso tempo perciò appena si sono incontrati agli MTV Europe Awards si sono lasciati andare ad un lungo ed affettuoso abbraccio. Il tutto sotto gli occhi di una esterrefatta Georgina. Ronaldo si è accorto del malcontento della sua compagna e quindi l’ha chiamata in causa per presentarle la Pereira. Ma l’attrice ha praticamente ignorato Georgina continuando a flirtare con Cristiano Ronaldo come se niente fosse.

Georgina ha incassato in silenzio ma sicuramente si sarà fatta sentire con il suo compagno in hotel. Questo curioso siparietto, è stato raccontato dal quotidiano inglese “The Sun”.