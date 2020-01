Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono sposati? L’indizio su Instagram

TORINO – Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono sposati? Entrambi hanno postato dei commenti su Instagram che fanno propendere per il sì. Ieri Georgina ha compiuto 26 anni, ha festeggiato il compleanno in famiglia con Cristiano Ronaldo ed i loro figli. Poi la Rodriguez ha scritto un post su Instagram, per celebrare questo evento, dove ha chiamato Cristiano Ronaldo “marito”. Riportiamolo di seguito.

Georgina Rodriguez chiama Ronaldo “marito”, lui risponde chiamandola “moglie”: si sono sposati?.

“Felice per me, molto felice. Non posso chiedere di più della mia vita. Tanta salute per la mia famiglia e per me poter sempre goderne. Grazie a tutti per i vostri migliori auguri, fiori e tanto amore. E grazie a mio marito per avermi dato il meglio della vita, i nostri figli. Li adoro”. Si è trattato di un errore o di una svista di Georgina?

Allora gli errori o le sviste sono due perché poi dopo Cristiano Ronaldo le ha risposto chiamandola “moglie”. Ecco il messaggio pubblicato su Instagram dal fuoriclasse della Juventus e della Nazionale Portoghese.

“Ti auguro una buona giornata! Sei una moglie fantastica e una madre eccellente per i nostri figli. Ti amo così tanto tesoro!”. Ma non è tutto, Georgina parteciperà regolarmente al Festival di Sanremo nonostante qualcuno avesse diffuso la notizia di un suo possibile forfait. Cristiano Ronaldo la seguirà dalla prima fila dell’Ariston? Questo non è dato ancora saperlo…