TORINO – Georgina Rodriguez sa come rendere felice il suo Cristiano Ronaldo. La showgirl, che parteciperà all’edizione in corso del Festival di Sanremo, ha voluto organizzare una festa a sorpresa per il fuoriclasse della Juventus in occasione del suo trentacinquesimo compleanno.

Così mentre la coppia stava per entrare al ristorante, Cr7 è stato letteralmente preso d’assalto dai suoi amici che sono sbucati all’improvviso. Ma le sorprese non sono finite qui, in strada c’era il regalo di Georgina Rodriguez per Cristiano Ronaldo, una nuova auto fiammante.

Il portoghese è rimasto piacevolmente colpito da queste sorprese da parte della sua dolce metà. Il tutto è visibile in un video che la stessa Georgina ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram ufficiale.

Non solo Georgina Rodriguez. Florentino Perez, Alex Ferguson e Joao Felix: gli auguri a Cr7.

“Congratulazioni al miglior giocatore del mondo, ti ricordiamo molto”: così il suo ex presidente al Real Madrid, Florentino Perez, in un messaggio al quotidiano portoghese ‘Record’, ha oggi voluto inviare gli auguri di compleanno a Cristiano Ronaldo che compie oggi 35 anni.

Insieme al n.1 blancos gli auguri sono arrivati anche dal suo giovane compagni di nazionale João Felix (“Sei il migliore giocatore del mondo”) e da sir Alex Ferguson, il suo mentore ai tempi del Manchester United, che lo ha defunito “un grande giocatore e, soprattutto, un grande uomo” (fonte Ansa).