TORINO – Georgina Rodriguez ha guidato la “squadra” delle wags sugli spalti dell’Allianz Stadium. La compagna di Cristiano Ronaldo si è presentata alla partita con una super minigonna che non è passata di certo inosservata. Georgina Rodriguez ha deciso di omaggiare i colori della Juventus, ha indossato una maglietta della Balenciaga, con scritta bianca, una super minigonna nera e degli stivali neri.

Georgina Rodriguez all’Allianz Stadium per Cristiano Ronaldo.

Per chi non lo sapesse, la Balenciaga è una casa di moda di lusso fondata in Spagna da Cristóbal Balenciaga, un designer nato nei Paesi Baschi, in Spagna. Il marchio è ora di proprietà della multinazionale francese Kering. La 25enne argentina, non è passata inosservata alle telecamere delle televisioni di tutto il mondo che trasmettevano il big match di Champions League tra Juventus e Ajax. La partita non è ancora finita e la sua foto all’Allianz Stadium ha già raccolto la bellezza di 802.000 likes con 5051 commenti su Instagram. Dei numeri da top player dei social network che si avvicinano molto a quelli raccolti giornalmente dai post del compagno Cristiano Ronaldo.

Georgina e Ronaldo sono due celebrità sui social network dove vantano milioni di followers da ogni angolo del mondo. Ovviamente, la maggior parte dei followers vengono dalla Spagna, dall’Italia, dal Portogallo e dall’Inghilterra, Nazioni dove Ronaldo ha giocato nell’arco della sua prestigiosa carriera.