ROMA – Lutto per Georgina Rodriguez. E’ scomparso Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, padre 70enne della modella compagna di Cristiano Ronaldo.

Georgina era tornata a casa, a Buenos Aires, in Argentina, già quattro giorni fa come testimonia il post malinconico pubblicato su Instagram con cui definiva “capricci del destino”, il tragico evento della morte del padre coinciso con la settimana in cui ha celebrato il suo 25 compleanno.

Ex allenatore di calcio, il padre della Rodriguez era stato colpito da un’ischemia cerebrale due anni fa, ma negli ultimi tempi le sue condizioni si sono aggravate costringendo Georgina e la sorella Ivana a recarsi al suo capezzale. Cristiano Ronaldo è ovviamente rimasto a Torino in vista dell’impegno di domani sera allo Juventus Stadium contro il Parma.