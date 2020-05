ROMA – Ore decisive per il calcio tedesco, e Karl-Heinz Rummenigge vede la ripartenza della Bundesliga sempre più vicina.

“Certo, dovremo fornire partita dopo partita prova del fatto che agiremo in modo esemplare e rispettoso delle regole, ma vivremo all’altezza delle nostre responsabilità”, dice l’ex campione dell’Inter e della nazionale tedesca, attualmente Ceo del Bayern Monaco.

A occhio, però, una mail della Bundesliga recapitata ai club non sembra proprio ispirata a comportamenti esemplari.

Nero su bianco c’è l’indicazione a non rivelare eventuali positività al coronavirus dei dipendenti.

“Non comunicate i casi di positività al covid-19, raccomandiamo di astenersi dal fare dichiarazioni pubbliche”, si legge nella mail intercettata dal giornale Kicker.

Le squadre al momento riferivano pubblicamente sullo stato di salute dei giocatori, gli allenamenti sono già ricominciati.

L’Eintracht di Francoforte sabato scorso ha annunciato su Twitter come la seconda serie di test in 48 ore abbia prodotto solo risultati negativi.

Il Colonia, viceversa, aveva segnalato la positività di due calciatori e un membro dello staff.

“Tutti i test condotti da un laboratorio privato erano negativi”, ha aggiunto il club quasi per giustificarsi.

Il segno che non tutto fila liscio, anche perché la sicurezza sbandierata non è accettata da tutti come un dogma: i calciatori ci stanno riflettendo.

Con la vaga ma amara sensazione che la loro categoria sia per definizione quella sacrificabile all’imperativo di riprendere lo show e il business del pallone. (fonte Kicker)