MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) – Era la partita più attesa della prima giornata della fase a gironi di Nations League ma Germania e Francia hanno dato vita a una partita mediocre che è terminata sul punteggio di zero a zero.

Particolarmente deludente la partita disputata dalla Francia campione del mondo in carica, la Germania ha sfiorato la vittoria con Areola che ha salvato Didier Deschamps con parate prodigiose.

Pareggio senza gol nella prima partita della Nations League. Decisivo Areola che nel finale salva i campioni del mondo in carica più di una volta. La squadra allenata da Didier Deschamps si è resa pericolosa soltanto con Griezmann e Giroud ed è sembrata la lontana parente della squadra che ha vinto la Coppa del Mondo in Russia. Nei tedeschi è tornato in campo Sané, dopo l’esclusione Mondiale, ma il calciatore non è riuscito a incidere sulla partita.

GERMANIA-FRANCIA 0-0

Il tabellino della partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Nations League.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Ginter, Boateng, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos; Müller, Goretzka (66′ Gündogan), Reus (83′ Sané); Werner. All: Löw

Francia (4-2-3-1): Areola; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann (80′ Fekir), Matuidi (86′ Tolisso); Giroud (66′ Dembélé). All: Deschamps

Ammoniti: 88′ Rüdiger (G).