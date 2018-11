ROMA – Kimmich come Brozovic usa “la mossa del coccodrillo” per contrastare una punizione di Depay. Il calciatore del Bayern Monaco, durante Germania-Olanda, per tentare di respingere una punizione di Depay, seguendo l’esempio dell’interista, si è sdraiato a terra. Alla fine però l’intervento si è rivelato inutile.

Il destro dell’attaccante del Lione si è infranto, infatti, sul corpo di Gnabry.

Puntuale, su Twitter, il commento del Bayern Monaco attraverso l’account spagnolo del club: “Sembra che Kimmich abbia deciso di imitare Brozovic stasera”.