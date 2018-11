NAPOLI – Basta poco per diventare un idolo a Napoli. E’ sufficiente battere la Juventus ed esultare allo Stadium provocando la reazione dei tifosi bianconeri. E così dopo Juventus-Manchester United, a Napoli impazza la Mourinho mania.

I tifosi del Napoli, praticamente in ogni angolo della città, hanno riprodotto il gesto dello Special One riempendo i social network con questa ormai famosa esultanza del gesto dell’orecchio.

Pirlo: “Il gesto di Mourinho? Forse l’aveva preparato…”

”Il gesto fatto da Mourinho? Forse l’aveva preparato, non lo so. Difficile giudicare, bisogna trovarsi in certe situazioni…”.

Così Stefano Pioli ha commentato l’episodio che ha visto protagonista ieri sera il collega del Manchester United quando, al termine della gara Champions vinta nel finale contro la Juventus, si è lasciato andare ad un’esultanza sarcastica nei confronti dei bianconeri e dei loro tifosi.

