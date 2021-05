Giacomo Raspadori lascia la Nazionale e raggiunge l’Under 21 per i quarti contro il Portogallo

Giacomo Raspadori lascia la Nazionale maggiore per aggregarsi all’Under 21 in vista dei quarti di finale dell’Europeo contro il Portogallo. Il calciatore del Sassuolo infatti ha lasciato venerdì mattina il Forte Village per trasferirsi a Tirrenia, dove gli Azzurrini si stanno preparando per i quarti di finale dell’Europeo con il Portogallo.

Il calciatore Giacomo Raspadori giocherà quindi con l’Under 21 dopo lunedì alle 21 a Lubiana. La nazionale di Nicolato, seconda classificata nel gruppo B, gioca contro il Portogallo, primo a punteggio pieno nel gruppo D.

Giacomo Raspadori e gli esami per l’Under 21

L’attaccante del Sassuolo Raspadori prima della partenza è stato sottoposto a un esame clinico dallo staff medico azzurro che lo ha giudicato in grado di giocare senza rischi almeno contro il Portogallo. Per richiamare in Nazionale per l‘Europeo l’attaccante del Sassuolo Roberto Mancini può sciogliere la riserva il primo giugno, senza doverlo già inserire domenica fra i 26.

I pre convocati della Nazionale di Roberto Mancini

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus). Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo). Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo). Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).