Giampiero Boniperti morto a quasi 93 anni: insufficienza cardiaca per l’ex presidente della Juve

Giampiero Boniperti è morto a quasi 93 anni. L’ex presidente della Juve ha avuto una insufficienza cardiaca. La notizia è stata diffusa dalla famiglia all’agenzia Ansa.

Giampiero Boniperti, calciatore e poi presidente della Juve

Boniperti era presidente onorario della Juventus, di cui è stato una bandiera prima come calciatore e poi come dirigente.

Negli ultimi anni si era ritirato a vita privata, avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 4 luglio. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata per volere della famiglia.

Chi era Giampiero Boniperti: i record superati solo da Alessandro Del Piero

Giampiero Boniperti è nato a Barengo il 4 luglio 1928. E’ stato un dirigente sportivo, politico ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista, presidente onorario della Juventus.

Il suo nome è indissolubilmente legato alla Juve. Da giocatore aveva stabilito il record di presenze e di reti in maglia bianconera. Record battuti solo tanti anni dopo da Alessandro Del Piero (quando Boniperti era per altro presidente).

Anche come dirigente, ha vinto tutto sulla scrivania della Juventus. Nove scudetti, due Coppe Italia, una Coppa Intercontinentale, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA e una Coppa UEFA. Il tutto grazie a un progetto che sposava una mentalità industriale applicata allo sport. La Juve negli anni di Boniperti si consolida come realtà stabile, formata da un gruppo coeso di giocatori. In questo gruppo si inseriscono, piano piano, giovani del vivaio o italiani di belle speranze acquistati altrove.

Come giocatore ha fatto parte, assieme a John Charles e Omar Sívori, del cosiddetto Trio Magico, uno dei più prolifici reparti d’attacco ammirati nella massima serie italiana. Nel 2004 è stato inserito nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori della storia, stilata in occasione del centenario della FIFA. Nel 2012 è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano tra i dirigenti.

Tra il 1994 e il 1999 ha ricoperto il ruolo di europarlamentare al Parlamento europeo.