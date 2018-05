ROMA – Gianlorenzo Blengini, soprannominato Chicco, è stato colto in un divertente dialogo con i suoi giocatori durante la partita della nazionale di pallavolo contro la Serbia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il tecnico, durante il time-out, ha detto agli azzurri impegnati in un incontro di Natios League, un torneo internazionale di volley: “Stasera siete liberi di uscire. Fate quel cazzo che volete, è pieno di figa. Unica cosa, lo sapete: non voglio domani mattina nessuno ubriaco sul pullman”.

Gianlorenzo Blengini ha motivato in modo particolare i pallavolisti italiani, spronandoli a divertirsi nella serata libera concessa per premiarli dopo il terzo successo di fila contro la Serbia. L’allenatore, in modo molto divertente, ha solo chiesto di non ubriacarsi in modo tale da essere in condizioni impresentabili il giorno successivo.