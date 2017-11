ROMA – La Nazionale Italiana non prenderà parte ai Mondiali di Russia 2018 ma un azzurro potrebbe partecipare a questa competizione con la maglia di un’altra Nazionale. Stiamo parlando di Gianluca Lapadula che, dopo aver rifiutato la partecipazione alla Coppa America del 2016 con la maglia del Perù, questa volta potrebbe accettare la convocazione e prendere parte alla Coppa del Mondo.

Gianluca Lapadula è stato convocato più volte dalla Nazionale Italiana ma non ha mai giocato partite ufficiali, ha disputato solamente una partita contro San Marino dove ha realizzato una tripletta. Per questo motivo Gianluca Lapadula può scegliere ancora un’altra Nazionale.

Il ct del Perù lo aspetta a braccia aperte, ecco le dichiarazioni di Ricardo Gareca al Secolo XIX: “La porta è aperta per tutti, basta volerlo” “Non stiamo chiudendo la porta a nessuno – ha spiegato il ct del Perù -. Non siamo nelle condizioni di poterlo fare”. “La chiamata in Nazionale è aperta – ha aggiunto Ricardo Gareca – . Considereremo ogni peruviano che dimostri una reale intenzione di far parte della Nazionale. Se Lapadula manifestasse tale intenzione, noi lo prenderemo in considerazione”.

Di Gianluca Lapadula ha parlato il nuovo allenatore del Genoa Davide Ballardini:

“Lapadula sta meglio ma come sapete agli attaccanti basta poco per cambiare la stagione e lui è un ragazzo che vedo che in allenamento ce la mette tutta per provare a cambiare un momento non favorevole.

Ha delle qualità importanti e per me può essere un punto di riferimento ma tutti, non solo lui, devono metterci calore e passione”.